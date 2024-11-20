"حزب الله"ينشر تفاصيل دقيقة عن عملياته الأخيرة ضد الجيش الإسرائيلي وتمركزاته

بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني فجر اليوم الأربعاء بيانا مفصلا عن عملياته ضد القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.



وقال في البيان إنه أصدر بتاريخ الثلاثاء 34 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية والتصدي للمسيرات والطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش ومستوطناته في شمال وعمق إسرائيل.

وفي ما يلي العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية في آخر 24 ساعة.

1- الساعة 22:00 من مساء الاثنين 18 نوفمبر 2024، استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض – جو وإسقاطها، موضحا أنها شوهدت تحترق.

2- الساعة 23:00 من مساء الاثنين 18 نوفمبر 2024، شن عناصر المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية 90 كلم شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.

3- مساء الاثنين 18 نوفمبر 2024، استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام بصلية صاروخية نوعية.

4- الساعة 00:15 من فجر الثلاثاء 19 نوفمبر، استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية.

5- الساعة 06:45 وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضم أسرابا قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا، وأصابت أهدافها بدقة.

6- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بالصاروخ.

7- الساعة 10:00 استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية.

8- الساعة 10:00 استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية.

9- الساعة 10:00 استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية.

10- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة جعتون.

11- الساعة 10:15 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا.

12- الساعة 10:20 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل.

13- الساعة 10:30 استهداف مستوطنة غورن.

14- الساعة 10:30 هجوم جوي بسرب من المسيرات على تجمع لقوات الجيش في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام وأصابت أهدافها بدقة.

15- الساعة 10:45 استهداف محلقة إسرائيليّة في أجواء بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة وإسقاطها.

16- الساعة 11:00 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

17- الساعة 11:00 استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم.

18- الساعة 13:20 استهداف منزل يتحصن فيه جنود ‏إسرائيليون عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخ موجه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

19- الساعة 13:25 استهداف تجمع لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة.

20- الساعة 13:50 استهداف تجمع عسكري إسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع بقذائف المدفعية.

21- الساعة 14:00 استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي مدينة تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية، وتبعد القاعدة عن الحدود اللبنانية 110 كلم.

22- الساعة 14:00 استهداف تجمع للجيش في مستوطنة المالكية.

23- الساعة 14:15 استهداف تجمّع للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام.

24- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة سعسع للمرة الثانية.

25- الساعة 14:40 استهداف تجمع في ثكنة راميم (هونين).

26- الساعة 14:50 استهداف تجمع شرقي مدينة الخيام.

27- الساعة 15:00 استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

28- الساعة 15:30 استهداف تجمع عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس.

29- الساعة 15:30 استهداف تجمع شمالي بلدة مارون الراس.

30- الساعة 17:15 استهداف تجمع شرقي مدينة الخيام للمرة الثانية.

31- الساعة 18:20 استهداف في مستوطنة برعام.

32- الساعة 18:50 استهداف تجمع لقوات الجيش جنوبي مدينة الخيام للمرة الثانية.

33- الساعة 21:15 قصف تجمع في منطقة الحمامص جنوبي مدينة الخيام.

34- استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساء ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات تم استهدفها بصاروخ موجّه ثان أوقع فيهم إصابات مؤكدة.

وعند الساعة 11:10 مساء، حاولت قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها عناصر حزب الله بصاروخ موجه ثالث وأوقعوهم بين قتيل وجريح.