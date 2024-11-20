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يديعوت: مقاتلو "حماس" ما زالوا يتجولون في الأنفاق بعد عام من الحرب

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: مقاتلو "حماس" ما زالوا يتجولون في الأنفاق بعد عام من الحرب



القدس المحتلة/سما/

أشار المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مقاتلي حركة "حماس" بعد أكثر من عام على انطلاق الحرب، يتجولون في الأنفاق بالقرب من غلاف غزة، وأي توغل قد يعرض الأسرى للخطر.


وأضاف المراسل: "لا يزال ما بين 100 إلى 200 مقاتل من حماس يعملون في منطقة جباليا على الرغم من العملية العسكرية الواسعة للجيش".

وفي سياق متصل، حذر كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي خلال اجتماعات مغلقة من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة للخطر.

ووفق مصادر في الجيش، فإن العمليات العسكرية على منطقة جباليا قد استنفدت نفسهاـ وعلى الرغم من "قدرة الجيش على التقدم نحو أهداف أخرى"، إلا أن أي توغل عسكري جديد في مناطق أخرى "قد يعرض حياة الأسرى للخطر".

وتركز المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي على ضرورة تحديد أهداف واضحة لاستمرار القتال، وسط تساؤلات بين القيادات العسكرية حول مدى استمرار العمليات وما الجدوى المرجوة منها، وما زالت "تساؤلات عديدة بشأن استمرار القتال مطروحة"، وفقا للقناة 12.

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