  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط كبير سابق في البحرية

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط كبير سابق في البحرية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد المشتبه بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا ضابط كبير سابق في البحرية يدعى عوفير دورون.


وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن "الضابط السابق المعتقل للاشتباه في الحادث هو العقيد عوفير دورون نائب قائد سلاح الصواريخ البحرية سابقا".


وأضافت أن "المعتقلين هما إيتاي يافي وأمير ساد، وهما ناشطان احتجاجيان في الستينيات من عمرهما".

وأعرب الضابط الكبير السابق عن أسفه للتحقيق الذي أجراه بشأن الحادثة، قائلا: "لقد تم تضخيم الحادث بشكل مبالغ فيه، وأنا أفهم أنه كان غبيا وكان هناك خطأ، ولكن لا نية في ذلك لإيذاء أي شخص".

وأفادت هيئة البث الإسرائيليةن في وقت سابق، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 أشخاص مشتبها بهم في الحادث.

كما علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الحادث، قائلا: "اليوم تم إلقاء قنبلة ضوئية وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

صحيفة عبرية : قطار جوي من الأردن محملاً بالمساعدات الى غزة والملك قد يكون على متن احداها..

واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة "إسرائيل" على الضفة

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

نتنياهو وقادة جيشه يزورون محور "نيتساريم" ويجدد إغراءاته للغزيين للوشاية بحماس

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

الأخبار الرئيسية

5-31-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر في حدث أمني جنوب لبنان

photo_2024-11-20_14-51-14

" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة

673daa8642360479ec475bf4

سموتريتش: نحتل غزة منذ عام وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها

"إسرائيل": أكثر من ألف أمر اعتقال للحريديم الهاربين من الجيش

673d24974236040ed83eb7be

يديعوت: مقاتلو "حماس" ما زالوا يتجولون في الأنفاق بعد عام من الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية