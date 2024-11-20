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الجيش الإسرائيلي يحذر: استمرار العملية العسكرية في غزة يهدد حياة الأسرى

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحذر: استمرار العملية العسكرية في غزة يهدد حياة الأسرى



القدس المحتلة/سما/

حذر كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي خلال اجتماعات مغلقة من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة للخطر.


يأتي ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الثلاثاء، فيما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض عقد اتفاق تبادل أسرى مقابل إنهاء الحرب على غزة، الأمر الذي تشترطه حركة "حماس" لإبرام صفقة.

ووفق مصادر في الجيش، فإن العمليات العسكرية على منطقة جباليا قد استنفدت نفسهاـ وعلى الرغم من "قدرة الجيش على التقدم نحو أهداف أخرى"، إلا أن أي توغل عسكري جديد في مناطق أخرى "قد يعرض حياة الأسرى للخطر".

وتركز المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي على ضرورة تحديد أهداف واضحة لاستمرار القتال، وسط تساؤلات بين القيادات العسكرية حول مدى استمرار العمليات وما الجدوى المرجوة منها، وما زالت "تساؤلات عديدة بشأن استمرار القتال مطروحة"، وفقا للقناة 12.

كما ناقشت اجتماعات قادة الجيش احتمالية إشراك شركات أمريكية خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، لكن هذه الفكرة قوبلت بشكوك حول قابليتها للتنفيذ، فضلا عن مخاوف قانونية دولية تتعلق بالمسؤولية عن المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التسريبات، مكتفيا بالقول إنه "لن يرد على ما تم تداوله في الاجتماعات المغلقة". ومع ذلك، "يجد الجيش نفسه في مفترق طرق، منتظرا توجيهات واضحة من القيادة السياسية، إذ يحمل كل قرار أبعادا سياسية وخسائر بشرية محتملة".

وفي سياق متصل، تحدثت الأسيرة الإسرائيلية التي شملتها صفقة التبادل في يناير 2023، وهي والدة أسير كذلك، مساء اليوم خلال تظاهرة في تل أبيب بعد نشر مقطعين مصورين لابنها، وطالبت بإبرام صفقة تبادل فورية مقابل أي ثمن.

فيما أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن مخاوفها من عدم قدرة أبنائهم على تحمل ظروف الأسر خلال فصل الشتاء.

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