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"حزب الله" يكشف سبب تأجيل خطاب أمينه العام نعيم قاسم

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يكشف سبب تأجيل خطاب أمينه العام نعيم قاسم



بيروت/سما/

أشار نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي إلى أن كلمة أمين عام الحزب نعيم قاسم تأجلت اليوم لدواع أمنية.


وأكد قماطي أن تأجيل كلمة نعيم قاسم التي كانت مقررة اليوم، كان لأسباب أمنية، حيث "لن يسمح للعدو بأن يصل إلى النقاط التي حاول سابقا الوصول إليها"، حسب تعبيره.

ولفت قماطي، إلى أن "مقاومينا يتصدون للعدو ويوقعون به خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مؤكدا خسارة الإسرائيليين لعشرات القتلى في محاولتهم الأولى للتسلل عبر الخيام، كما أضاف أن استهداف العاصمة بيروت سيقابل بالمثل في تل أبيب.

ولفت إلى أن اغتيال إسرائيل للمسؤول الإعلامي للحزب  محمد عفيف دليل على محاولة الإسرائيليين لـ"قتل الصوت المقاوم ومنع وصول الحقيقة".

وأضاف قماطي أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يواجه مهمة صعبة ومعقدة، مشيرا أيضا إلى أنه يتحلى بالكفاءة اللازمة، في إدارة مفاوضات تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، على الرغم من أن إسرائيل أفشلت الحل السياسي في غزة، منوها بأنه يتوقع "حدوث المثل بشأن لبنان".

وشدد نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" على أن الحزب من جهته لن يتحدث بشأن بنود المفاوضات لأنه لا يتوقع أن تكون إسرائيل شفافة أو صادقة بهذا الشأن، موضحا أن الإدلاء بمعلومات بشأن المفاوضات سيضر بالمفاوض اللبناني، حسب قوله.

#حزب الله #نعيم قاسم

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