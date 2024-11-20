  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دلائل جديدة تميط اللثام عن متهم جديد في فضيحة تسريب الوثائق وعلاقته بنتنياهو

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
دلائل جديدة تميط اللثام عن متهم جديد في فضيحة تسريب الوثائق وعلاقته بنتنياهو



القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الشاباك توصل إلى أدلة جديدة تتعلق بتسريب وثائق لصحف أجنبية بعد حادثة محاولة المتهم الأول الانتحار داخل مقر احتجازه.


وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الدلائل الجديدة تشير إلى تورط مقرب آخر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يدعى شروليك آينهورن، بقضية تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبعد الحصول على هذا الدليل المفترض، استدعت الشرطة يونتان أوريخ المقرب من نتنياهو هو الآخر، للتحقيق.

وتشير المعلومات الجديدة إلى أن آينهورن يلقب بين المقربين من نتنياهو بـ"التقي" وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء.

وكان آينهورن أحد مستشاري نتنياهو لكبار في المعركة الانتخابية الأخيرة ويتمتع بعلاقات متشعبة في خارج البلاد، وهو يتواجد حاليا في صربيا وليس معروفا متى سيعود إلى إسرائيل ومتى سيتم التحقيق معه.

ووفقا للشبهات، فإنه بعد أن حاول المتحدث باسم نتنياهو إليعزر فيلدشتاين وهو المشتبه المركزي في القضية، تسريب المعلومات السرية إلى صحافي في "القناة 12" منعت الرقابة العسكرية نشرها، وإثر ذلك أوعز أوريخ بنقل المعلومات إلى آينهورن، الذي سربها فعليا إلى صحيفة "بيلد".

ويسود الاعتقاد في الشاباك والشرطة أن الكشف عن القضية واعتقال المشتبه بهم منع استمرار سرقة وثائق سرية وتوسيع تسريب معلومات ومصادر معلومات "تؤدي إلى المس بأمن الدولة أثناء الحرب"، وفق وثائق سلمتها النيابة العامة إلى المحكمة، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، عثر سجانون في زنزانة "المعتقل الأمني" إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمشتبه بتسريب وثائق، على مستمسكات استوجبت وفقا لتعليمات مفوض السجون نقله بشكل فوري إلى زنزانة تخضع لمراقبة من أجل منع الانتحار.

وتمتنع مصلحة السجون في هذه الحالات عن نشر تفاصيل حول الموضوع في إطار "خصوصية الفرد"، لكن صحافيين إسرائيليين أفادوا بأن المقصود هو فيلدشتاين وأنه تم العثور على حبل مشنقة في زنزانته.

جدير بالذكر أن القضية أثارت جدلا كبيرا في إسرائيل وخاصة إثر اعتقال جهاز "الشاباك" 5 أشخاص بينهم فيلدشتاين وضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية، يشتبه بصلتهم في تسريب معلومات حساسة عن الجيش .

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

صحيفة عبرية : قطار جوي من الأردن محملاً بالمساعدات الى غزة والملك قد يكون على متن احداها..

واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة "إسرائيل" على الضفة

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

نتنياهو وقادة جيشه يزورون محور "نيتساريم" ويجدد إغراءاته للغزيين للوشاية بحماس

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

الأخبار الرئيسية

5-31-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر في حدث أمني جنوب لبنان

photo_2024-11-20_14-51-14

" العليا الإسرائيلية" توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة

673daa8642360479ec475bf4

سموتريتش: نحتل غزة منذ عام وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها

"إسرائيل": أكثر من ألف أمر اعتقال للحريديم الهاربين من الجيش

673d24974236040ed83eb7be

يديعوت: مقاتلو "حماس" ما زالوا يتجولون في الأنفاق بعد عام من الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية