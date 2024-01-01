إسرائيل: الجيش سيبقى في قطاع غزة في السنوات القادمة

القدس المحتلة / سما/

توقع مسؤول الاستخبارات الاسرائيلية السابق تامير هيمان ان كل المؤشرات تؤكد ان الجيش الاسرائيلي لن يغادر قطاع غزة في المنظور القريب.

واضاف في مقال نشره على القناة 12 العبرية ، انه ومن خلال تحليل نشاط الجيش الاسرائيلي فإنه لن يغادر غزة في السنوات المقبلة. الواقع الأمني ​​في غزة اليوم هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور.

ومن الناحية العملياتية، يقول الكاتب ـ "ينتشر الجيش الإسرائيلي حاليًا حول قطاع غزة وعلى طول الحدود، وهي الجزء الغزاوي، الذي يشكل منطقة عازلة. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا، ويتواجد في مساحة كبيرة مجمع واسع النطاق يقطع قطاع غزة في منطقة محور نتساريم ويشكل قاعدة عمليات أمامية (في القاعدة العسكرية)، ويبدو أنه تم اتخاذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقاعدة للاقتحامات والعمليات الخاصة حتى يتم تدمير حماس بشكل أساسي بالمعنى العسكري.

أما بالنسبة لعودة المختطفين، فمن الواضح أن الضغط العسكري لم يعد مفيدا، بل وربما يعرض حياتهم للخطر. لقد تعلمت حماس من النجاحات السابقة التي حققها الجيش الإسرائيلي والشاباك في إنقاذ الرهائن أحياء، ومن المرجح أن العمليات مثل تلك التي تم تنفيذها في الماضي أصبحت أكثر تعقيدا بكثير.

واضاف " لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين البالغ عددهم 101 والمختطفين في العمليات العسكرية. يدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن صفقة الرهائن هي الطريقة الوحيدة لإعادة الناس إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا."

أما بالنسبة لهدف الحرب المتمثل في إسقاط حكومة حماس المدنية، فلا يبدو أن هناك خطة عملية تنوي إسرائيل تنفيذها. وذلك لأن السلطة الفلسطينية ينظر إليها من قبل صناع القرار ولدى الكثيرين في الجمهور الإسرائيلي على أنها غير شرعية. وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل إلى القطاع دون ضمانة بأن السلطة الفلسطينية ستكون عنصرا مركزيا في السيطرة على القطاع، فلا مجال لخطط ضخمة "لليوم التالي".

لذلك، يبقى أمام اسرائيل حلان واقعيان:

اولا: الحكومة العسكرية، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، ولكنها سيئة للغاية من الناحيتين السياسية والاستراتيجية (فضلاً عن تكلفتها الهائلة سواء من حيث الميزانية أو من حيث تخصيص الأفراد).

ثانيا: فوضى متعمدة"،أي استمرار الوضع القائم عملياً إسرائيل لن تعيد القطاع. وسوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية دون أي قيود، وبما يتفق تماما مع مطالب المجتمع الدولي، ولكن هذا كل شيء.

"وبما أنه تم التوضيح أكثر من مرة، من قبل نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي الذهاب في اتجاه الحكم العسكري، بقينا مع الخيار الثاني، وهو على الأرجح هو الذي يتم تنفيذه.

ويوضح الكاتب انه إذا اقترحت إدارة ترامب المستقبلية العودة إلى حل في غزة يتضمن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وحكومة فلسطينية بديلة في غزة (لا تشمل حماس) - ينبغي لنا أن نتبنى هذا الخيار.

خلاصة القول، إذا كنا قد قررنا بالفعل أن هذا هو مستقبلنا في غزة، وعلى أي حال، لدينا شهرين قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، فربما ينبغي علينا أن نحاول التوقف للحظة، والتراجع لبضعة أسابيع ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة إعادة اسرانا .