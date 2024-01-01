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بعد الاستيلاء عليها: مستعمرون يؤهلون نبع مياه في الأغوار الشمالية

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الاستيلاء عليها: مستعمرون يؤهلون نبع مياه في الأغوار الشمالية



اريحا/ سما/

 شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بتأهيل نبع مياه في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن عددا من المستعمرين شرعوا باستصلاح نبع مياه في أم الجمال، بعد الاستيلاء عليها منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وكانت الاحتلال قد هدم قبل يومين مساكن المواطنين في المنطقة، بعد أن رحلوا عنها قبل أشهر، بسبب تصاعد اعتداءات المستعمرين بحقهم، وفي وقت لاحق أقام مستعمرون بؤرة استعمارية على مقربة من تلك المساكن.

وتشهد المنطقة تواجدا مستمرا للمستعمرين، مع خشية الاستيلاء على أراضي المنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "يوجد في طوباس والأغوار الشمالية 9 مستعمرات، و7 بؤر استعمارية منتشرة على قمم الجبال".

وبحسب الهيئة، فإنه منذ بداية العام 2024، ارتكب المستعمرون أكثر من 1732 اعتداء على الفلسطينيين، وممتلكاتهم.

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