القدس المحتلة / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعا،ء في عناوينها على خبر استشهاد 50 مواطنا، واصابة 110 آخرين، في ثلاث مجازر في جميع أنحاء القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير الاحتلال مستشفى محمد يوسف النجار برفح، وقصفه مستشفى "كمال عدوان" في غزة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

خمسة شهداء من جنين وقباطية.. وعدوان واسع على المدينة ومخيمها

الرئاسة: التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية تصدر فقط من الجهات المخولة بذلك

مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة ونؤكد ملاحقتهم

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان على غزة

الحكومة: الاقتطاعات الجديدة من المقاصة جزء من الحرب على شعبنا

قطر: مفاوضو حماس "ليسوا في الدوحة الآن"

قادة العشرين يدعمون حل الدولتين ويطالبون بوقف الحرب على غزة ولبنان

مجلس الوزراء يبحث جهود ادخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة

*"الأيام":

50 شهيدًا.. تدمير واسع في رفح وجباليا ومواجهات عنيفة شمال القطاع ووسطه

غزة: "الدفاع المدني" يعلن توقف عمل معظم مركباته

أعـضـاء فـي مـجلـس الشيـوخ الأميركي يدعون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

جـنيـن: خـمسـة شهـداء بـرصـاص الاحتلال إحراق منازل وتدمير بالشوارع ومرافق البنية

إصابة شاب في مخيم شعفاط وهـدم مسجـد فـي جبل المكبر

قطر: مفاوضو "حماس" ليسوا الآن في الدوحة ومكتب الحركة لم يغلق

نتـنـياهـو في مـحـ ور "نـتساريـم": "حماس" لن تحكم القطاع بعد الآن

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 في معارك لبنان و"حزب الله" يستهدف مواقع وثكنات وتجمعات للجنود

المبعوث الأميركي: الحل لوقف الحرب فـي لـبنـان أصـبـح "فـي متنـاول أيـدينـا"

*"القدس":

50 شهيدا و110 جرحى بثلاث مجازر في جميع أنحاء القطاع

تدمير مستشفى محمد يوسف النجار برفح وقصف "كمال عدوان" بغزة

خمسة شهداء في جنين وقباطية

ألبانيز تؤكد مجددا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

الصين تتهم مجلس الأمن بعدم أداء واجبه تجاه القضية الفلسطينية

نتنياهو يزور محور نتساريم ويتعهد بمنع حماس من حكم غزة

الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حزب الله ورشقات صاروخية تستهدف عدة قواعد إسرائيلية

أردوغان يتهم إسرائيل بالإرهاب ويتعهد بالوقوف مع المظلومين

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