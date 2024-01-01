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الاحتلال يشرع بهدم منزل في مخيم شعفاط شمال القدس

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع بهدم منزل في مخيم شعفاط شمال القدس



القدس المحتلة / سما/

 شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس بالمخيم برفقة جرافة، وهدمت منزلا يعود  للمواطن علاء صالح مطر.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.

وبحسب تقرير محافظة القدس بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (154) عملية هدم وتجريف، منها: (24 عملية هدم ذاتي قسري) و(118 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، إضافة إلى 12 عملية تجريف في الربع الثالث من عام 2024.

وسلّمت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث، أكثر من 50 إخطارً بالهدم في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وقرية العيسوية، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

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