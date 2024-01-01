الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتخريب واسع للبنية التحيتة

جنين/ سما/

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة ومخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأربعاء عددا من المواطنين في مدينة جنين، ومخيمها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين، واعتقلت عددا منهم، بينهم سيدة، فيما أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد آخر، داخل منازلهم.

ومع دخول العدوان على جنين يومه الثاني، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات الى مدينة جنين وأطراف مخيمها، فيما تواصلت المواجهات العنيفة في الحي الشرقي، وأحياء من المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال خطوط الكهرباء، ما أدى لانقطاع كامل في الكهرباء عن مدينة جنين منذ فجر اليوم.

وفي مخيم جنين، حول جنود الاحتلال بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، خاصة في حارتي عبد الله عزام وجورة الذهب، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة.

ودمرت قوات الاحتلال أجزاءً من ملعب البلدية في الحارة الشرقية من مدينة جنين، اضافة لتجريف شارع المدارس بشكل كامل.

وكانت مديرية تربية جنين، قد اعلنت عن تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة وتحويلة إلى الكتروني في مدينة جنين ومخيمها، بسبب استمرار العدوان.

وارتفع عدد الشهداء منذ أمس الثلاثاء إلى خمسة، وهم: رامي الحويطي، وفراس الجاسر، ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة، وأنور نضال توفيق سباعنة، وعدنان سليمان طزازعة، فيما أصيب 9 آخرين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة تابعة للاحتلال.