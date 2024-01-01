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رئيس وزراء قطر يبحث مع رئيس الإمارات وقف إطلاق النار بالمنطقة

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر يبحث مع رئيس الإمارات وقف إطلاق النار بالمنطقة



وكالات / سما/

 بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تكثيف جهود وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -خلال مباحثاتهما الثلاثاء في أبو ظبي- على ضرورة منع توسيع الصراع بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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