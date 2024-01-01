411 يوم من الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتوقف خدمات الدفاع المدني

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٠ شهيد و ١١٠ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٩٧٢ شهيد و ١٠٤٠٠٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

واعلن الدفاع المدني عن عجزه تلبية الكثير من النداءات التي تصله في ظل نقص الوقود في مدينة غزة.

وامد ان ذلك ينعكس كارثة على التعامل مع عمليات إنقاذ الضحايا.

واستشهد احد كوادر الدفاع المدني الليل الماضي في غارة إسرائيلية استهدفته خلال محاولات انتشال ضحايا من اسفل منزل تعرض للقصف في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة.

واستشهد علي محمد مصطفى عمر أحد طواقم الدفاع المدني واصيب ثلاثة اخرين .

وادّت الغارة أيضا إلى وقوع شهداء واصابات في صفوف منزل عائلة غبون.

وكان مواطنان استشهدا في قصف على منزل بحي الصبرة في وقت سابق.

وفي شارع غزة القديم بجباليا استشهد ١٢ شهيداً و عشرة مفقودين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

#تحديث|

وحسب شهود عيان فقد استشهد المواطن علي جودة وعائلته كاملة باستثناء ابنه محمد مصاب.

كما استشهد الدكتور سالم جودة ليلتحق بزوجته أولاده الذين استشهدوا بداية الحرب، وإصابة ابنته في القصف.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية حزاما ناريا على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

وكان ثمانية مواطنين من عائلة الكحلوت ارتقوا في قصف منزلهم قرب مقر شركة الكهرباء ببيت لاهيا.

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيد في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة المضخة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واعلنت الصحة في وقت سابق ان جيش الاحتلال دمر بشكل كامل مشفى الشهيد ابو يوسف النجار برفح وهو الحكومي الوحيد في المدينة.

وسط قطاع غزة

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لشمال مخيم النصيرات .

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف لعدة منازل ببلوك تسعة بمخيم البريج وسط القطاع.