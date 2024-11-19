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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات



غزة/سما/

استُشهد 4 مواطنين على الأقل، وأصيب وفُقد آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدف مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما استُشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن مواطنين تمكنوا من انتشال شهيد وأشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح المجاورة، فيما لا يزال مصير مواطنين مفقودين تحت الأنقاض مجهولا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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