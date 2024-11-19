الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عمان/سما/

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية.

وركزت المحادثات على سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية، عبر ممر المساعدات البري الأردني.