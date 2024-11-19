  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها



جنين/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وأصيب خلال العدوان المستمر 9 مواطنين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استخدمت أحد طواقمها كدرع بشري عقب احتجازه داخل منزل في الحي الشرقي من جنين، وقيامها باقتحام المنزل.

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب في الكتف يبلغ من العمر (20 عاما)، و4 إصابات أخرى بالرصاص الحي، كما تعاملت مع إصابة 4 مواطنين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة صوب مواطنين في الحي الشرقي من المدينة.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها تعرضت لإعاقة عملها من قبل قوات الاحتلال التي احتجزت أحد الطواقم أثناء نقله مصابا من مخيم جنين.

وخلال العدوان، أحرقت قوات الاحتلال ثلاثة منازل داخل المخيم، ومحلا تجاريا عند مدخله، وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني التي أعاقت قوات الاحتلال عملها، من إخماد النيران في منزلين، بينما لم تستطع إخماد الحريق في المنزل الثالث.

وكانت قوات الاحتلال قد قطعت الكهرباء وبعضا من خطوط المياه داخل أحياء المخيم بعد تجريف الشوارع والبنية التحتية فيه.

 

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تُحذّر تركيا من استقبال قيادات حركة “حماس” على أراضيها وتُطالبها بتسليمها بعضهم

حزب الله يقصف وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وسقوط جرحى ..

واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة "إسرائيل" على الضفة

حزب الله يفاوض واضعا تل ابيب تحت النار.. وصاروخ “فاتح 110″ خرج الى الميدان ..

مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه

مصدر إسرائيلي يشير إلى مطلب يرفضه حزب الله قد يعطل التوصل لتهدئة في لبنان

ماكرون يرحّب بقرار واشنطن السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى

الأخبار الرئيسية

89999-1-730x438

تقارير: البرش قد يكون تعرض لاغتصاب حتى الموت

12-15-730x438

"إسرائيل" تدرس توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية

20241118211028afpp-afp_36mt39c.h-730x438

واشنطن تصر على إسقاط أي إشارة للبند السابع من مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

photo_2024-11-19_21-23-28

ضابط احتياط إسرائيلي يفر من قبرص خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب

673ce74c423604556632af90

حزب الله يكشف تفاصيل "كمين جولاني" وقصف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية