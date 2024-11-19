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شهيدان برصاص الاحتلال في جنين ما يرفع عدد الشهداء في المحافظة اليوم إلى خمسة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في جنين ما يرفع عدد الشهداء في المحافظة اليوم إلى خمسة



جنين/سما/

 استشهد الشابان فراس الجاسر، ورامي الحويطي،  برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أخلت سبيل طاقمها الذي حاصرته داخل أحد المنازل في الحي الشرقي من المدينة، وسلمته جثماني شهيدين كانا داخل المنزل، وقد تم نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب الشابين الجاسر والحويطي خلال اقتحامها الحي الشرقي من المدينة، وتركتهما ينزفان ومنعت طواقم الإسعاف من نقلهما، ما أدى لاستشهادهما.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم، وقد أصيب خلال هذا العدوان 9 مواطنين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.

وباستشهاد الشابين الجاسر والحويطي، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين اليوم إلى خمسة، حيث استشهد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في وقت سابق من اليوم في قرية مثلث الشهداء، جنوب المحافظة، هم: رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، وأنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما)، وعدنان سليمان طزازعة (32 عاما).

#جنين

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