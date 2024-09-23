"كان" العبرية: حزب الله يعتزم تكثيف الإطلاقات خاصة في وسط إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث العبرية، مساء يوم الثلاثاء، بأن حزب الله يعتزم تكثيف الإطلاقات خاصة في وسط إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة.



وأفادت القناة العبرية بأن حزب الله سيكثف عملياته كوسيلة للضغط من جانبه للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.



وأشارت إلى أن الجيش دعا الإسرائيليين إلى توخي المزيد من اليقظة في الأيام المقبلة.

ووافق لبنان وحزب الله على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقدما بعض التعليقات على مضمونه، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول لبناني كبير.

ووصف المسؤول اللبناني الجهود المرتبطة بالمقترح بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.

هذ، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار يتقدم إيجابا وسط لقاءات دسمة الليلة لحسم نقطة خلافية واحدة في مشروع الاتفاقية المطروحة.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر: "اللقاءات تتواصل الليلة في بيروت ولبت آخر النقاط الخلافية في مشروع الاتفاقية المطروحة لوقف الحرب الإسرائيلية، فيما يقضي المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين ليلته في لبنان قبل استكمال جولته غدا بين تل أبيب وباريس".

وأضافت أن "بند اشراك البريطانيين والألمان في لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي 1701، جرى تجاوزها أمريكيا، لتقتصر المشاركة على واشنطن وباريس وعاصمة عربية، قد تكون القاهرة، والأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "النقطة الخلافية الوحيدة الأساسية المتبقية هي ما يتعلق بلجنة حدودية، يعتبر لبنان أنه لا حاجة لها، باعتبار أن الحدود الجنوبية سبق وتم ترسيمها، ولا داعي لتلك اللجنة، فيما المطلوب لاحقا تسوية الخلافات الحدودية التي يبلغ عددها 13 نقطة، إضافة إلى ذلك، تجري عملية روتوش لبنود الاتفاقية بإشراك تقنيين، والبحث في أبعاد وتفسيرات المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية المطروحة".

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة، فيما رفع "حزب الله" من مستوى ضرباته الصاروخية والتصدي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.