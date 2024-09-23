إعلام لبناني: مفاوضات اتفاق وقف النار "تتقدم إيجابا" ولقاءات هامة لحسم نقطة خلافية واحدة

بيروت/سما/

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار يتقدم إيجابا وسط لقاءات دسمة الليلة لحسم نقطة خلافية واحدة في مشروع الاتفاقية المطروحة.



وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر: "اللقاءات تتواصل الليلة في بيروت ولبت آخر النقاط الخلافية في مشروع الاتفاقية المطروحة لوقف الحرب الإسرائيلية، فيما يقضي المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين ليلته في لبنان قبل استكمال جولته غدا بين تل أبيب وباريس".



وأضافت أن "بند اشراك البريطانيين والألمان في لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي 1701، جرى تجاوزها أمريكيا، لتقتصر المشاركة على واشنطن وباريس وعاصمة عربية، قد تكون القاهرة، والأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "النقطة الخلافية الوحيدة الأساسية المتبقية هي ما يتعلق بلجنة حدودية، يعتبر لبنان أنه لا حاجة لها، باعتبار أن الحدود الجنوبية سبق وتم ترسيمها، ولا داعي لتلك اللجنة، فيما المطلوب لاحقا تسوية الخلافات الحدودية التي يبلغ عددها 13 نقطة، إضافة إلى ذلك، تجري عملية روتوش لبنود الاتفاقية بإشراك تقنيين، والبحث في أبعاد وتفسيرات المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية المطروحة".

وأكدت أن "الإيجابية هي عنوان البحث بين الأمريكيين واللبنانيين، ليبقى الموقف النهائي معلقا على إعلان إسرائيل الموافقة التامة خلال زيارة هوكشتاين لتل أبيب غدا، علما أن التواصل بين المبعوث الأمريكي والإسرائيليين قائم حول كل تفصيل يجري طرحه".

وصرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، بأن التقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار يسير بشكل "إيجابي مبدئيا"، مشيرا إلى أن ما تبقى لإنجازه هو "بعض التفاصيل".

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة، فيما رفع "حزب الله" من مستوى ضرباته الصاروخية والتصدي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.