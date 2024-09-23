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اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين



بيروت/سما/

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء أن أكثر من 200 طفل استشهدوا في لبنان، في غضون شهرين تقريبا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بمعدل “أكثر من ثلاثة” أطفال في اليوم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريح صحافي في جنيف “رغم مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، إلا أن اتجاها مقلقا يبرز ويظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف”.

وأضاف “يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال كما حدث في غزة، لكن هناك أوجه تشابه مخيفة مع أطفال لبنان”.

وتابع “في لبنان، كما هو الحال في غزة، يتحول ما لا يمكن تقبله، بهدوء إلى أمر مقبول” منددا “بتطبيع صامت للرعب”.

وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، غداة هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” غير المسبوق على مستوطنات جنوب إسرائيل، فتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة، وجرت منذ ذلك الحين عمليات تبادل إطلاق نار شبه يومية عبر الحدود.

وبعد عام، كثفت إسرائيل اعتبارا من 23 أيلول/ سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

وتابع إلدر أن “رقم أكثر من 200 (طفل قتلوا) سجل في الشهرين الماضيين” و”هناك ما لا يقل عن 231″ قتلوا في لبنان منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف المتحدث أن اليونيسف “لا تذكر أسماء” المسؤولين لكن “أي شخص يتابع وسائل الإعلام تتكون لديه فكرة واضحة إلى حد ما عن الطريقة التي قتل فيها هؤلاء الأطفال، من المكان الذي أطلقت منه الصواريخ والمكان الذي كان يتواجد فيه هؤلاء الأطفال والمكان الذي كانوا يفرون منه.. الأمر نفسه كما حصل في غزة”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 3516 شخص في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وفي إسرائيل قتل 46 مدنيا و78 عسكريا وفق بيانات رسمية.

(أ ف ب)

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