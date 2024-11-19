قناة لبنانية: بري أمضى ساعتين في غرفة مغلقة موصولة هاتفيا مع واشنطن وباريس وخرج مبتسما

بيروت/سما/

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية مساء يوم الاثنين بأن رئيس البرلمان نبيه بري أمضى ساعتين من الخامسة حتى السابعة مساء، في غرفة مغلقة موصولة هاتفيا مع واشنطن وباريس.



وأضافت القناة اللبنانية أن بري خرج مبتسما وقال لمستشاريه: "استبشروا خيرا".

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "بس تسمعوا المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إجا يعني خلصت من عنا".



وفي السياق قال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح لـ"رويترز"، إن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون.

ووصف الجهود بأنها "الأكثر جدية حتى الآن" لإنهاء القتال.

وأضاف علي حسن خليل أن لبنان سلّم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في لبنان الاثنين.

وأكد أن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكستين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات.

كما أكد رئيس مجلس النواب في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء، مستغربا كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري".

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بتأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان من المنتظر أن يتوجه هوكشتاين إلى بيروت يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن "الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت"، وفق "أكسيوس".