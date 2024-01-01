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الاحتلال يزعم القضاء على قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم القضاء على قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت من القضاء على قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لـ"حزب الله".


وقال الجيش في بيان إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت أمس (الاثنين) في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، وقضت على علي توفيق الدويك، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله".

وذكر أن "الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسؤولا عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط البلاد".

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