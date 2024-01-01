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قطر: قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة



الدوحة/سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.


وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم، فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

وشدد الأنصاري على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي حركة "حماس"، بعد تقارير صحافية تفيد بأن جزءا من قيادة الحركة غادر الدوحة إلى تركيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ردا على سؤال "لقد بلغتنا في الأيام الأخيرة هذه المعلومات التي تقول إنهم انتقلوا إلى تركيا. ونود أن نقول للحكومة التركية بوضوح، كما فعلنا مع جميع دول العالم، إنه لم يعد من الممكن التصرف مع حماس وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف ميلر "لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية شريرة يجب أن يعيشوا بشكل مريح في أي مكان"، ناهيك عن دولة عضو في الناتو، داعيا إلى تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وكانت قطر تستقبل المكتب السياسي لحماس لأكثر من عقد، وقد أقام فيها الرئيس السابق للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل بهجوم في طهران في 31 يوليو الماضي.

وعلقت قطر مؤخرا وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

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