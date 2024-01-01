هوكستين من بيروت: نحن أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة

وفي تصريح بعد لقائه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء استمر قرابة الساعتين، أشار هوكستين إلى أنه "منذ زيارتي الأخيرة إلى بيروت، أجرينا نفاشنا جدية في لبنان وإسرائيل، واليوم كان لدينا لقاء بناء جدا مع بري وأجرينا نقاشات لتضيق الفجوات الموجودة منذ أسابيع".

وأعلن أنه عاد إلى بيروت لأن "أمامنا فرصة حقيقة للوصول إلى نهاية هذا النزاع وهذه لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن هذا الأمر يبقى بيد الأفرقاء"، مؤكدا أن "هذا الحل قريب، والنافذة مفتوحة الآن، ونحن أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما وسعي مع حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع".

وبعد انتهاء اللقاء، توجه هوكستين والوفد المرافق له إلى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث عقد لقاء بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وقال ميقاتي أمام هوكستين إن "الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية".

وذكر أن "الهم الأساسي لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية"، مشددا على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".