مصدر إسرائيلي يشير إلى مطلب يرفضه حزب الله قد يعطل التوصل لتهدئة في لبنان

القدس المحتلة/سما/

شكك مصدر إسرائيلي في حديث لشبكة CNN الأمريكية في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في لبنان.



وأعرب المصدر الإسرائيلي المطلع على المحادثات عن شكوكه بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق وشيك.



وأفاد بأن "رفض حزب الله قبول مطلب إسرائيل بالحصول على الحق في ضربه في حال انتهاك وقف إطلاق النار قد يهدد العملية برمتها"، مبينا أنه "بدون إدراج هذا البند، فإنه من غير المؤكد أن يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق".

يشار إلى أن الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين كان قد وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى بيروت لاستكمال المحادثات على أن يغادر بعدها إلى تل أبيب.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي غداة تأكيد مصادر لبنانية أن رد لبنان على مسودة المقترح ِالأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل تضمن الموافقة على معظم البنود، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل لجنة المراقبة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مسؤول لبناني، أن زيارة هوكستين إلى بيروت "مفصلية"، وأن كفة الإيجابيات راجحة والجو العام "يوحي وكأن بلوغ التسوية السياسية بات قاب قوسين أو أدنى".