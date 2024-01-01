  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني كبير: نحذر من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه



رام الله/سما/

حذر مصدر فلسطيني كبير الجميع من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه.

وأكد أن الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.

وأوضح: أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى، على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.

وشدد المصدر الكبير على أن أسماء هؤلاء المتورطين ستكون في قائمة سوداء، وستتم ملاحقتهم، مهما طال الزمن، ومحاسبتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة: أكثر من 20 قتيلا في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

الإدارة الأمريكية تُحذّر تركيا من استقبال قيادات حركة “حماس” على أراضيها وتُطالبها بتسليمها بعضهم

رئيس الشاباك يبحث مع أنقرة استئناف المفاوضات مع حماس

لأول مرة.. مجنّدات إسرائيليات في لبنان وتذمّر من نقص الذخائر

تقرير عبري: خيارات نتنياهو السيئة في قطاع غزة ستكلف إسرائيل ثمنا ماديا ودمويا باهظا

نتنياهو يتحدث عن "رفض حماس" لصفقة تبادل أسرى..

حزب الله يقصف وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وسقوط جرحى ..

الأخبار الرئيسية

2184956358

إيران: عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ حتماً في الوقت المناسب

673c7d844c59b741dd48b873

قطر: قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة

673c7b3c4c59b74aa17c5d21

هوكستين من بيروت: نحن أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة

673c629d4c59b75f394ffdd4

مصدر إسرائيلي يشير إلى مطلب يرفضه حزب الله قد يعطل التوصل لتهدئة في لبنان

حزب الله يقصف وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وسقوط جرحى ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية