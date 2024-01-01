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هوكشتاين يصل إلى لبنان وسط إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هوكشتاين يصل إلى لبنان وسط إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية



وكالات / سما/

وصل الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لاستكمال مفاوضات وقف النار مع إسرائيل، فيما قال إعلام عبري إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية.

وقال موقع "واينت" إن زيارة هوكشتاين إلى بيروت من المتوقع أن تكون "رحلة مصيرية تتعلق بالتسوية مع لبنان"، لافتا إلى أنه بحسب التقييم الأمريكي للوضع فإن هناك احتمالا يزيد عن 50% للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف الموقع العبري بأن هوكشتاين لم يكن ليأتي إلى بيروت لو كان قد رأى أنه لا توجد فرصة. وقد تلقى ردود فعل إيجابية من لبنان جعلته يعتقد أن بإمكانه القدوم إلى المنطقة.

ولفت "واينت" إن "هوكشتاين جاء في الواقع، لإغلاق الحدود وليس لجولة أخرى من المفاوضات. لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلف الكواليس ولم تكن هناك فجوات كبيرة".

ومن المرتقب أن يلتقي الموفد الأمريكي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن يتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء أو الخميس.

وقال الموقع إن "وصول هوكشتاين إلى لبنان يعني أن الاتفاقيات أصبحت قريبة، ويمكن الإعلان عن ذلك خلال وقت قصير نسبيا - لكن ليس من الواضح ما إذا كان هوكشتاين سيعلن وقف إطلاق النار من لبنان أم من إسرائيل. التقدير في إسرائيل هو أن إيران أعطت الضوء الأخضر لحزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار، ربما لإرسال رسالة إيجابية إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب".

واعتبر "واينت" أنه "إذا نجح هوكشتاين في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن المغزى من ذلك سيكون بعيد المدى: هناك بالفعل فصل بين لبنان وغزة للمرة الأولى. وحتى الآن، اشترط حزب الله وقف إطلاق النار بوقف الحرب في غزة. وهنا يبدو أن حزب الله يتخلى عن مطلبه الأساسي"، وأضاف أن "إسرائيل تريد الاستفادة من وقف إطلاق النار في لبنان لتوجيه رسالة إلى حماس: أنتم آخر من تبقى من الفلسطينيين ـ والآن هو الوقت المناسب لصفقة الرهائن. وتأمل إسرائيل أن يؤدي هذا إلى دفع حماس إلى التوصل إلى اتفاق، بحيث تنقلب العلاقة ـ فوقف إطلاق النار في لبنان من شأنه أن يعزز وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة".

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