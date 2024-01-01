رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية على تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل توالي الدعوات لوقف العدوان، وسط تهديدات إسرائيلية بسيطرة "أمنية" على القطاع، ودعوات لاحتلاله.

كما تناولت مستجدات العدوان على لبنان عشية الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الى بيروت، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

صخب المجاعة.!

العاهل الأردني: ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية وستواصل الدفاع عن مقدساتها

بوريل: لا كلمات تعبر عن مأساة غزة ويجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

إسبانيا والبرازيل وماليزيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

استشهاد فتى في نابلس وهدم منشآت ومحل تجاري ومساكن وتجريف أراض في الضفة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية داعمة للاستيطان في الضفة الغربية

وينسلاند: "نعيش كابوسا" والمنطقة أصبحت عند "مفترق طرق قاتم"

ألمانيا تقدم 6 ملايين يورو لدعم الية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة والهند 2.5 مليون دولار للأونروا

الرئيس يمنح اللواء يوسف دخل اللّٰه درع دولة فلسطين

مصطفى: الصحفيون الفلسطينيون استبسلوا في نشر الحقائق التي حاول الاحتلال إخفاءها

الاتحاد الدولي للصحفيين يقدم 22 منحة بقيمة مليون دولار لدعم صحافة الصالح العام في فلسطين

* "الأيام":

80 شهيداً.. مجازر متواصلة في القطاع وتعميق العمليات البرية في البريج وبيت لاهيا

تصاعد المواجهات والاشتباكات المُسلحة في جميع محاور التوغل

نتنياهو: يجب أن تكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية مطلقة على القطاع وسموتريتش يدعو إلى احتلال غزة

أعضاء في مجلس الأمن الدولي يدعون لزيادة المساعدات لغزة

وينسلاند: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يرفض تعليق حواره مع إسرائيل

لازاريني: لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم نفس أنشطة "الأونروا"

استشهاد شاب خلال اقتحام نابلس وحملة هدم وتجريف في مناطق عدة

العاهل الأردني: نتمسك برفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين "عبر السلام العادل"

دمشق: "الجهاد الإسلامي" تشيّع سبعة من شهدائها

أنقرة تنفي انتقال قيادة "حماس" من قطر لتركيا وواشنطن تحذرها

ضابط إسرائيلي يهرب من قبرص بسبب غزة

قصف متبادل ومكثّف بين حزب اللّه وإسرائيل صواريخ تضرب تل أبيب ووقوع عدة إصابات

شفا عمرو: مقتل امرأة و 30 مصاباً جزاء سقوط صاروخ

مسؤول لبناني: تمت الموافقة على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

* "القدس":

أطفال ونساء محاصرون تحت الركام

50 شهيداً وعشرات الجرحى بغارات على مناطق متعددة و17 شهيداً من عائلة واحدة بقصف منزل في مشروع بيت لاهيا

البرش: الاحتلال يتعمد قصف المنازل ليلا للحيلولة دون إنقاذ الضحايا

مدير مستشفى كمال عدوان: إسرائيل مسحت عائلات بأكملها

صرخات من خيام النزوح .. الشتاء يفاقم معاناة نازحي غزة

85 شهيدا و300 جريح في صفوف الدفاع المدني

نتنياهو: رفضنا تهديد واشنطن ودخلنا رفح ولن أدعم صفقة تعيد حماس السلطة

سموتريتش يدعو لاحتلال شمال غزة

شهيد في نابلس وإصابة سيدة بمسافر يطا

لازاريني: لا بديل للأونروا في غزة والضفة

فشل أوروبي في الاتفاق على تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

إسرائيل تنتقد عمدة أمستردام لتراجعها عن وصف "المذبحة"

حزب اللّه يقصف تل أبيب الكبرى

هوكشتاين يزور لبنان وإسرائيل لبحث اتفاق وقف النار

الفدائي يستضيف كوريا الجنوبية في عمان اليوم

منخفض جوي يؤثر على البلاد حتى الخميس