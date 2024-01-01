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السفير يونس يطلع سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات على تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يطلع سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات على تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية



ابو ظبي/سما/

التقى السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إينيغوا دي بالاسيو، في أبوظبي.
أطلع السفير يونس، السفير دي بالاسيو، على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جرى التطرق إلى أهمية الدعم العربي والدولي للموقف الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه.
وأشاد السفير يونس بدور إسبانيا الداعم لحقوق شعبنا في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين ومملكة إسبانيا. 
 وأكد على ضرورة العمل من أجل أن تحذوا الدول الأوروبية حذو إسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين من خلال الزام قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على توفير الدعم لوكالة "الأونروا"لتمكينها من استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والإسباني.

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