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410 ايام للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي للاحتلال في قطاع غزة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
410 ايام للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي للاحتلال في قطاع غزة



غزة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٧٦ شهيدا و ١٥٨ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٩٢٢ شهيدا و ١٠٣٨٩٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.
وادّت الأمطار الغزيرة إلى تحولها لسيول دخلت خيام النازحين بغزة وجنوب ووسط القطاع.
واقتلعت المياه بعض الخيام وتسببت في اغراق محتوياتها .
وسط قطاع غزة
وارتقى شهيد في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان اربعة شهداء ارتقوا بعد قصف لبسطة جنوب مخيم النصيرات اضافة إلى ثماني مصابين.
واصيب عدد من المواطنين بجراح اثر قصف مدفعي متواصل شرق مخيم البريج وسط القطاع.
شمال قطاع غزة
ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في مخيم جباليا.
واستشهد الشاب محمود سليم المدهون، بعد إطلاق النار عليه من طائرة كواد كابتر في بيت لاهيا شمال غزة.
وتواصل الدبابات تقدمها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
وارتكب الاحتلال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مجزرتين اديتا إلى استشهاد ثلاثين مواطنا.
وفي غزة استشهد مواطن اثر قصف تجمع من المواطنين في حي النصر في حين اشارت حصيلة نهاية إلى استشهاد ١٢ مواطن من عائلة ابو ريالة بشارع الجلاء وتوقف جهود البحث مع بقاء ثلاثة مفقودين تحت الأنقاض.
جنوب القطاع
وجدد جيش الاحتلال تدمير المنازل في رفح جنوب القطاع .
وتسمع أصوات انفجارات من حين لآخر ناجمة عن تدمير مربعات سكنية غرب رفح في حين شن طيران الاحتلال غارة على مخيم الشابورة وسط المدينة.
وكان اربعة مواطنين ارتقوا في غارات متفرقة على رفح بينهم سيدة استشهدت برصاص دبابة غرب المدينة.
قصف على مخيمي النصيرات والبريج .
وسقطت عدة قذائف على منازل السكان شرق مخيم البريج.
وكان مواطنان استشهدا في قصف شرق دير البلح وسط القطاع.

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