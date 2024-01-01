طقس فلسطين : استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

رام الله / سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن تأثير المنخفض الجوي يستمر على البلاد اليوم الثلاثاء، لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، إذ يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر فوق بعض المناطق، وفي ساعات الليل تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.