  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي



رام الله / سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن تأثير المنخفض الجوي يستمر على البلاد اليوم الثلاثاء، لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، إذ يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر فوق بعض المناطق، وفي ساعات الليل تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة: أكثر من 20 قتيلا في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

مطالبات إسرائيلية لنتنياهو بتقديم تنازلات للتوصل لاتفاق مع حماس “العنيدة” بشأن الأسرى..

رئيس الشاباك يبحث مع أنقرة استئناف المفاوضات مع حماس

لأول مرة.. مجنّدات إسرائيليات في لبنان وتذمّر من نقص الذخائر

نتنياهو يتحدث عن "رفض حماس" لصفقة تبادل أسرى..

تقرير عبري: خيارات نتنياهو السيئة في قطاع غزة ستكلف إسرائيل ثمنا ماديا ودمويا باهظا

سموتريتش: لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة

الأخبار الرئيسية

حزب الله يقصف وسط إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وسقوط جرحى ..

الإدارة الأمريكية تُحذّر تركيا من استقبال قيادات حركة “حماس” على أراضيها وتُطالبها بتسليمها بعضهم

حزب الله يفاوض واضعا تل ابيب تحت النار.. وصاروخ “فاتح 110″ خرج الى الميدان ..

410 ايام للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي للاحتلال في قطاع غزة

هآرتس: وضع الاسرى لا يهم حكومة نتنياهو وهمها الوحيد هو البقاء في الحكم..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية