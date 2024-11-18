عضو كتلة "حزب الله" البرلمانية: الاحتلال يحاول ترويع المدنيين وخلق موجة نزوح جديدة

بيروت/سما/

صرح عضو كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني أمين شري بأن "الاحتلال من خلال عدوانه على بيروت يهدف إلى ترويع الناس وخلق موجة نزوح جديدة".



وأكد النائب أن "المقاومين لا يتواجدون بين المدنيين، والعدو الإسرائيلي يحاول كسر عزيمة الناس، وما يحصل من اعتداءات على بيروت هو للضغط على الدولة اللبنانية في ظل الحديث عن مجرى اتفاق ممكن".

وأضاف شري: "الاحتلال يحاول كسر عزيمة الناس وتخويف أهل بيروت"، مشددا على أنه "إذا أراد الاحتلال الضغط على الدولة اللبنانية من خلال المدنيين فإن هؤلاء أهل تضحية وصبر ويتمسكون بالسيادة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على لبنان وقصف بلدات في جنوب لبنان، وعدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، ودخل الهجوم البري الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الـ57 على التوالي، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته تزامنا مع تصدي "حزب الله" للتوغل في مناطق الجنوب اللبناني.

وتبنى "حزب الله" عمليات تصدي لمحاولات التوغل البري في الجنوب، واستهداف مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي، وكذلك مهاجمة بلدات ومواقع إسرائيلية بالشمال بالطيران المسير والرشقات الصاروخية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة بلدات بقضاء صور جنوبي لبنان ومنطقة تول- النبطية، وبلدة الشهابية، بالتزامن مع قصف جوية استهدف مدينة صور، وسلسلة غارات جديدة على مدينة الخيام، بينما قصفت المدفعية أطراف بلدة طيردبا، وسقطت عدة قذائف مدفعية في خراج برج الملوك باتجاه سهل مرجعيون، وأخرى على محيط دار الحصاد في خراج برج الملوك.