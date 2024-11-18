شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت (فيديو)

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة “زقاق البلاط” وسط بيروت، في ثالث قصف لقلب العاصمة خلال 24 ساعة بعد رأس النبع ومار إلياس.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بأن غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت “أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح”.

وقبلها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “الاستهداف الذي طال زقاق البلاط أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، وفق المعطيات الأولية، دون تفاصيل عن المكان المستهدف ما إذا كان منزلا أو مبنى آخر”.

وزقاق البلاط منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من حسينية السيدة فاطمة الزهراء، وتؤوي مدارسها العديد من النازحين من جنوب لبنان.

وتقع منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، وتبعد عن مقر الحكومة ومقر البرلمان نحو 500 متر.

وتأتي هذه الغارة غداة استشهاد عشرة أشخاص في غارتين اسرائيليتين استهدفتا قلب العاصمة اللبنانية أيضا، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة الإثنين، نعى “حزب الله” أربعة منهم وقال إنهم من العاملين في مكتبه الإعلامي.

وبحسب الوزارة، أدّت الغارة على منطقة رأس النبع في بيروت الأحد إلى استشهاد “سبعة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة ستة عشر آخرين بجروح”. ومن بين هؤلاء مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله” محمد عفيف.

وأسفرت غارة ثانية مساء الأحد في منطقة مار الياس التجارية عن استشهاد “ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح”، كما أفادت وزارة الصحة في حصيلة جديدة الإثنين.