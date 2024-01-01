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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

الإثنين 18 نوفمبر 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس



نابلس/سما/

استُشهد فتى، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد الفتى نور أحمد مصطفى عرفات (17 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الفتى عرفات بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد الطالب نور عرفات، ابن الثانوية العامة في مدرسة المساكن الشعبية، بمديرية تربية نابلس.

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