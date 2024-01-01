حزب الله ينعى 4 من كوادره الإعلامية استشهدوا في قصف إسرائيلي

أصدر مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين بيانا نعى من خلاله أربعة من كوادره الإعلامية استشهدوا في قصف إسرائيلي.

وقال في البيان: "تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء الذين قضوا شهداء على طريق القدس إلى جانب قائدهم شهيد الإعلام المقاوم الحاج محمد عفيف النابلسي".

وأضافت أن العناصر الذين استشهدوا في المواجهات هم الحاج موسى حيدر (مواليد 1969) من بلدة مركبا، والحاج محمود الشرقاوي (مواليد 1970) من بلدة أرزي، وهلال ترمس (مواليد 1988) من بلدة طلوسة، وحسين رمضان (مواليد 1992( من بلدة عرمتى.

وذكر أنهم ارتقوا حاملين راية الحق والكلمة المقاومة وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنودا في الميدان الإعلامي لتصل الحقيقة إلى كل منزل في بقاع الأرض.

وشدد على أن الإعلام المقاوم سيظل قلعة حصينة في وجه العدوان حتى دحره بالمقاومة وكشف زيف ادعاءاته.