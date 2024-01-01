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حزب الله ينشر الجزء الثاني من سلسلة "إنهم يتألمون" (فيديو)

الإثنين 18 نوفمبر 2024 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينشر الجزء الثاني من سلسلة "إنهم يتألمون" (فيديو)



بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني يوم الاثنين الفاصل رقم 1 من سلسلة "إنهم يتألمون".


وتضمن الفيديو صور جنود لقوا مصرعهم في المواجهات مع عناصر حزب الله.

وبدأت السلسلة الثانية بضابط الصف احتياط غاي عيدان (51 عاما) من شومرات، والذي قتل في بلدة راميا جنوب لبنان.

وكان غاي عيدان يعمل ضمن الكتيبة 89 من اللواء المدرع الثامن.

وتضمن المقطع شهادة الصحفي الإسرائيلي أوري مسغاف قال فيها: "انكسر القلب.. خرجت قبل ساعة من جنازة غاي عيدان في مستوطنة شومرات التي أصابها الحزن والكارثة.. ترك وراءه زوجة وابنتين وعائلة منهارة.. وهو ابن عم تساحي عيدان الذي تم اختطافه من ناحال عوز وابنته قتلت.. لقد غاب عن مراسم الدفن ممثل عن حكومة الدم والخراب.. في أقل من 24 ساعة قُتل عشرة جنود احتياط في لبنان".

واختتم الفيديو بكلمة لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله: "إنهم يتألمون كما تتألمون".

#حزب الله

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