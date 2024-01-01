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الهند تقدم 2.5 مليون دولار للأونروا

الإثنين 18 نوفمبر 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تقدم 2.5 مليون دولار للأونروا



رام الله / سما/

قدمت حكومة الهند، الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 2.5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي ضمن مساهمتها المالية السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2024-2025.

وقالت الممثلية الهندية لدى فلسطين في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إنه على مر الأعوام، وفي إطار سعيها إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند دعمها المالي الذي وصلت قيمته إلى 40 مليون دولار للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت مواصلة الهند توفير المساعدات الإنسانية والأدوية لتمكين وكالة الغوث من القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

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