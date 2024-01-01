فلسطينيون يوجهون رسالة للسيسي والجيش المصري

تواصل مصر تأمين وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث عرضت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، تقريرا يبرز جهود مصر في مواصلة الدعم.

ووجه مواطنون فلسطينيون الشكر لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وشعبها، على الدعم المتواصل للنازحين الفلسطينيين.

وقالت مواطنة فلسطينية: "نشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم المتواصل وإمدادهم بالمساعدات والمخيمات المصرية.. تحيا مصر".

وواصلت مواطنة أخرى: "نشكر جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي لدعمها المتواصل للمخيمات الفلسطينية والنازحين الفلسطينيين، وبارك الله فيهم وجزاهم كل خير".

وقال مواطن فلسطيني: "نقدم الشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وقائدها العظيم عبد الفتاح السيسي على هذا السخاء والعطاء الذي قدمه للنازحين".

كما وجهت مواطنة فلسطينية أخرى الشكر لمصر، على وقوفها مع الفلسطينيين في هذه الأيام الصعبة، ووجهت الشكر لإدارة المخيم المصري على تقديمه المساعدات بإخلاص: "بارك الله فيهم وجزاهم عنا خير جزاء".