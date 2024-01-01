بنك فلسطين يساهم في تنفيذ تدخلات إنسانية وإغاثية جديدة لصالح أهلنا شمال القطاع

غزة / سما/

واصل بنك فلسطين مساهماته الإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، حيث قام بتنفيذ جملة جديدة من التدخلات الإغاثية والإنسانية لصالح مئات العائلات النازحة في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، الذي بات يعاني أوضاعاَ إنسانية وصحية خطيرة جداً جراء الحرب.

واشتملت التدخلات الجديدة التي نفذها البنك ضمن جسره الإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع منذ بداية الحرب، على توزيع مئات الطرود الغذائية، وتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير مستلزمات شتوية، لصالح العائلات النازحة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة مع اقتراب دخول فصل الشتاء بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين.

وأشار بنك فلسطين إلى إن عملياته الإنسانية والإغاثية المستمرة لدعم أهلنا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تنضوي تحت مظلة جسره الإغاثي والإنساني، وينفذها مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. موضحاً بأن هذه المساهمات جزء من مسؤوليته المجتمعية والانسانية تجاه شعبنا، بما يعزز من صمود أهلنا في القطاع لمواجهة الظروف المعيشية القاسية. مؤكداً على مواصلته لهذه الجهود ومساندته لأهلنا في غزة، والمساهمة في تلبية كافة احتياجاتهم، حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم الإنسانية، معبراً عن أمله بأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.

ويعد هذا التدخل التاسع والعشرون ضمن الجسر الإغاثي المتواصل منذ بداية الحرب، لا سيما في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه شمالي القطاع على وجه الخصوص في الاحتياجات الطارئة كافة، وفقدان مقومات الحياة في قطاع غزة جراء الحرب.

جدير بالإشارة أن مجموعة بنك فلسطين ومن خلال عدد من المؤسسات المحلية والدولية، تواصل تدخلاتها الإنسانية لإغاثة أهلنا المتضررين، والعائلات النازحة منذ بدء الحرب، بما فيها إطلاق برنامج لرعاية 20,000 يتيم في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون، إلى جانب توفير آلاف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لآلاف النازحين، إضافة إلى توفير مستلزمات شتوية لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى القطاع في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والأردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.