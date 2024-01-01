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إصابة لاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر في غارة إسرائيلية

الإثنين 18 نوفمبر 2024 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة لاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر في غارة إسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على إثرها إلى مستشفى السان جورج، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.

 

وتعرضت سيلين حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، بسبب شظايا صاروخ إسرائيلي استهدف منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكتبت زميلتها، أسيل الطفيلي، أن "حيدر في حالة حرجة بعد الغارة التي وقعت في حي الشياح بالعاصمة اللبنانية".

وأضاف الطفيلي، عبر "تغريدة" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجتمع كرة القدم النسائية بأكمله في لبنان غير مصدق".

من جهته، كتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سيلين نقلت إلى مستشفى السان جورج حيث خضعت لعملية جراحية طارئة، لكن الوضع الحرج للحالة فرض على المعنيين نقل اللاعبة اللبنانية إلى مستشفى الروم.

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