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ميقاتي: لم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لـ"إسرائيل" في لبنان

الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي: لم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لـ"إسرائيل" في لبنان



بيروت/سما/

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين، إنه لم يسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان، في المقترح الأمريكي لوقف النار.


وقال ميقاتي إن "ما يهمني هو تعزيز وجود ‎الجيش في ‎الجنوب اللبناني وأن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية".

وأضاف: "لم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان وهي مجرد تكهنات"..

وكان مصدر رسمي لبناني قال لـRT إن بيروت تتعامل بإيجابية مع المقترح الأمريكي لوقف النار، عشية وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتان إلى بيروت غدا لاستكمال المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المصدر اللبناني "منفتحون على مضمون مسودة المقترح الأمريكي ونتعامل معها بإيجابية".

وأضاف: "لا مانع في تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت فجر يوم الاثنين، بأن بيروت أبلغت واشنطن موافقتها على اقتراح وقف النار.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن حزب الله يعتبر أن المقترح الأمريكي يشكل "إطارا تأسيسيا" لأي اتفاق محتمل لوقف النار، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن المقترح يحتاج إلى نقاش طويل قبل قبوله.

ولفتت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتوجه هوكشتاين من لبنان غدا مباشرة إلى تل أبيب، لنقل جواب لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

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