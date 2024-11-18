الدفاع المدني بغزة يعلن حصيلة خسائره خلال 409 أيام من الحرب على القطاع

غزة/سما/

نشر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين حصيلة الخسائر التي تكبدها الجهاز في طواقمه البشرية والمادية منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وجاء في بين الدفاع المدني أن حصيلة خسائرة البشرية والمادية تقدر بما يلي:

85 شهيد في طواقمه.

301 إصابة

20 معتقلا من قبل القوت الإسرئيلية.

إجمالي المراكز والمقارات المدمرة والمتضررة 17 مركزا ومقر، بينها 14 مركزا ومقارا دمرت بشكل كلي، و3 مراكز بشكل جزئي.

إجمالي المركبات المدمرة والمتضررة بلغت 56 مركبة، بينها 12 مركبية إطفاء وإنقاذ ومركبتي إنقاذ تدخل سريع و4 مركبات صهريج مياه و8 مركبات إسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي و13 مركبة إدارية دمرت بشكل كلي، إلى جانب 11 مركبة اطفاء وإنقاذ و3 مركبات إسعاف ومركبتين صهريج مياه درمت بشكل جزئي.

تدمير مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

الاستهدافات الإسرائيلية وشملت..

6 ستهدافات مباشر لمراكز الدفاع المدني.

17 استهدافا للطواقم أثناء تنفيذ مهمات ميدانية.

ووفقا للبين فقد أخرج اليش الإسرئيلي بتريخ 23/10/2024 منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمال قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

هذا وتتواصل الحرب الإسرائلية على قطاع غزة لليوم الـ409 على التوالي، وسط قصف عنيف واستهدافات لمراكز النزوح والإيواء ومنع وصل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتحديدا المحافظت الشمالية.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخيام نازحين، في مخيم البريج ورفع، ونسف المباني السكنية غربي مخيم جباليا في شمال القطاع، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد عدد كبير من المدنيين في محافظة شمال غزة.