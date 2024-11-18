إيران: "إسرائيل" لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة

طهران/سما/

أيدت إيران دعوات لسحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، معتبرة أن "الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالعيش السلمي.. لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين.

وأشار بقائي إلى أنه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي بدأت مبادرات لمعارضة وجود إسرائيل بالمحافل الدولية، مضيفا أن "هذا يدل أيضا على أن المجتمع الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".



وأكد بقائي أنه ينبغي لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وتابع أنه "وبنفس المنطق فإن تواجد هذا الكيان في المحافل الدولية التي من المفترض أن تناقش فيها القضايا والمشاكل الدولية ليس له أي أساس، ونرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة".

ومن أبرز التصريحات الأخرى للمتحدث الإيراني:

التهديدات النووية التي تطلقها إسرائيل ضد إيران تشكل تهديدات للأمن القومي للدول ويجب على الأمم المتحدة بناء على القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أن ترد بشكل حاسم على مثل هذه التهديدات، وسنتتخذ كافة الإجراءات لحماية منشآتنا النووية

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