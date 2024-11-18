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إيران: "إسرائيل" لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة

الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: "إسرائيل" لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة



طهران/سما/

أيدت إيران دعوات لسحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، معتبرة أن "الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وبالعيش السلمي.. لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".


جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين.

وأشار بقائي إلى أنه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي بدأت مبادرات لمعارضة وجود إسرائيل بالمحافل الدولية، مضيفا أن "هذا يدل أيضا على أن المجتمع الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".


وأكد بقائي أنه ينبغي لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وتابع أنه "وبنفس المنطق فإن تواجد هذا الكيان في المحافل الدولية التي من المفترض أن تناقش فيها القضايا والمشاكل الدولية ليس له أي أساس، ونرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة".

ومن أبرز التصريحات الأخرى للمتحدث الإيراني:

التهديدات النووية التي تطلقها إسرائيل ضد إيران تشكل تهديدات للأمن القومي للدول ويجب على الأمم المتحدة بناء على القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أن ترد بشكل حاسم على مثل هذه التهديدات، وسنتتخذ كافة الإجراءات لحماية منشآتنا النووية
زيارة علي لاريجاني المبعوث الخاص للمرشد الأعلى الإيراني إلى لبنان تأتي للاستفادة من كافة امكانيات البلاد لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتحمل رسالة دعم واضح للشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية
نحن واثقون من أن الشعب اللبناني يعرف مصلحته وإيران كداعم للمقاومة لن تدخر جهدا في دعم اللبنانيين  
حتى الآن كانت جميع التدخلات الأمريكية في المنطقة أحادية الجانب وتهدف إلى تعزيز جرائم إسرائيل وتل أبيب تواصل جرائمها بدعما من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية

#اسرائيل #ايران

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