  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بوريل: سأواصل الضغط بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية

الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: سأواصل الضغط بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية



غزة/سما/

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية.


وقال بوريل في تصريح إنه "لا يمكن للاتحاد أن يشكل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهورا"، معتبرا أنه "لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها".

وذكر أن "70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال"، معلنا أنه سيقترح على الدول الأعضاء عدم استيراد منتجات المستوطنات، و"سأواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية".

#جوزيب بوريل

الأكثر قراءة اليوم

"خطة جديدة لتحريك صفقة تبادل": مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى

تقارير إسرائيلية تتحدث عن حقيقة نوايا نتنياهو في لبنان وغزة

مطالبات إسرائيلية لنتنياهو بتقديم تنازلات للتوصل لاتفاق مع حماس “العنيدة” بشأن الأسرى..

صورة:’ جندي إسرائيلي يدنس القرآن ويتفاخر بفعلته على وسائل التواصل

"معاريف" : فلسطين هزمتنا اعلاميا بالضربة القاضية والغرب يرفض تقبل دعايتنا وشراء بضاعتنا..

أحدهما ابن أخ غادي آيزنكوت.. مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي قطاع غزة

"حزب الله" ينشر "بطاقة سلاح لصاروخ فجر 5"

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة

673ae4e4423604391646cb88

حاخام إسرائيلي: ما يحصل حاليا هو حرب دينية وعلى اليهود حشد الدعم الدولي لبناء "الهيكل الثالث"

photo_2024-11-18_14-49-57

الاحتلال يعاقب رافضي النزوح من شمال غزة بـ"المجازر"

photo_2024-11-18_14-44-09

شاهد: "القسام" تدمر آليات عسكرية وتستهدف الجنود في مناطق التوغل في غزة

20231019115126afpp-afp_33yl7aq.h-1-730x438

أنقرة تنفي نقل “حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية