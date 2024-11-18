بوريل: سأواصل الضغط بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية

غزة/سما/

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية.



وقال بوريل في تصريح إنه "لا يمكن للاتحاد أن يشكل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهورا"، معتبرا أنه "لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها".

وذكر أن "70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال"، معلنا أنه سيقترح على الدول الأعضاء عدم استيراد منتجات المستوطنات، و"سأواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية".