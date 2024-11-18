سموتريتش: لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، عن استعداد الحكومة الإسرائيلية لإدارة قطاع غزة، موجها اتهامات للجيش الإسرائيلي بالفشل بشأن توزيع المساعدات.



وقال سموتريتش، في مقابلة اليوم الاثنين عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، "لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في قطاع غزة مؤقتا للقضاء على حركة حماس".

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أن رفض الجيش تحمل مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو إخفاق آخر أكبر من إخفاق يوم السابع من أكتوبر، وفق تعبيره.

واعتبر سموتريتش أن "عدم تحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية هو جزء من سبب عدم عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة".

وكان سموتريتش الذي يتولى أيضا منصب وزير مسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع اعتبر الأسبوع الفائت أمام الكنيست، أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.