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هوكستين يصل بيروت غدا لإجراء مفاوضات حول التسوية

الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوكستين يصل بيروت غدا لإجراء مفاوضات حول التسوية



بيروت/سما/

قال مصدر سياسي لبناني لوكالة "رويترز" إن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين سيصل إلى بيروت يوم غد الثلاثاء لاستكمال المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله.


ووفقا للمصدر، سيغادر هوكستين بيروت في نفس اليوم متجها إلى تل أبيب، وذلك لنقل جواب لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مبينة أن "حزب الله" يعتبر أن المقترح الأمريكي يشكل "إطارا تأسيسيا" لأي اتفاق محتمل لوقف النار، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن المقترح يحتاج إلى نقاش طويل قبل قبوله.

وأشارت إلى أن "حزب الله" يعتبر نص اتفاق وقف النار جيدا من حيث المبدأ، ولكن صياغته تظهر أن إسرائيل هي المنتصر في هذا الاتفاق، وهو ما يشكل عائقا أمام تمريره، لافتة إلى أنه في الوقت الذي يعتبر فيه حزب الله أن إسرائيل فقدت "جدوى القتال"، فإنه يسعى للاستثمار في هذه النقطة عبر تمسكه بالـ1701 وصمود الجبهة ومواصلة إطلاق الصواريخ.

وذكرت المصادر أن "حزب الله يصر على أن إسرائيل لا يمكنها تحقيق انتصار حاسم، ويعتمد على استمرارية المعركة السياسية والعسكرية لتحقيق أهدافه.

#هوكستين #لبنان

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