زعيم الأغلبية القادم بمجلس الشيوخ الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بالعقوبات بسبب "إسرائيل"

واشنطن/سما/

قال السيناتور جون ثون إن الولايات المتحدة يجب أن تمرر تشريعا يهدد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا سعت إلى إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.



وكتب ثون على منصة التواصل الاجتماعي X: "إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية (الجمهوريون والديمقراطيون)".



ومن المتوقع أن يصبح ثون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير عندما يتولى الجمهوريون الكونغرس رسميا. وكان يشير إلى مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب من لجنة ما قبل المحاكمة في لاهاي الموافقة على طلبه بإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

كما طلب مذكرات اعتقال بحق قادة حماس، اسماعيل هنية ويحيى السنوار اللذين اغتالتهما إسرائيل، ومحمد الضيف الذي تدعي أنها قتلته بغارة جوية، بينما تنفي حماس ذلك.

وكانت إسرائيل رفضت بشدة هذه الاتهامات ووصفت الطلب بأنه معاد للسامية.