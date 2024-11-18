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"حزب الله" ينعى محمد عفيف

الإثنين 18 نوفمبر 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينعى محمد عفيف



بيروت/سماّ/

نعى الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، رئيس العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس الأحد في غارة استهدفت مبنى في منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت.

وجاء في البيان الصادر عن الإعلام الحربي: "يزف الإعلام الحربي باسم المقاومة الاسلامية ومجاهديها الأحرار، مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف النابلسي، الذي ارتقى شهيدا سعيدا وانضم الى قافلة شهداء مسيرة حزب الله النورانية".


وقال إن "شهيدنا العزيز مضى إلى حيث أحب بعدما أمضى عمره في خدمة مسيرة المقاومة، وحمل بكل أمانة وإخلاص ووفاء راية من راياتها، ينشر صوت مجاهديها وينثر عبير تضحياتها".

وشدد على أن "المقاومة الاسلامية التي قضى الشهيد القائد نحبه في طريقها، تعاهد شعبها وأهلها بأن تبقى وفيةً لدماء الشهيد الإعلامي المقاوم ولكل الشهداء ولاسيما شهداء الإعلام الحربي، وبأن يبقى صوت المقاومة صداحا في أرجاء الدنيا، فبفيض هذه التضحيات العزيزة والغالية وبعزيمة المجاهدين ستشرق شمس النصر والحرية".

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