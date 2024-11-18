مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في معارك غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بمقتل ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي للحكومة، غادي آيزنكوت، خلال معارك شمال قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن يوغيف بازي 22 عاما، قتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر حماس في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

ويوغيف بازي ابن شقيقة آيزكوت، هو قائد فصيلة في كتيبة نحشون التابعة للواء كفير.

وقالت الصحيفة، إن مقتل يوغيف يعمق مأساة آيزنكوت، الذي فقد نجله، الرقيب أول احتياط جال مائير أيزنكوت، 25 عاما، أثناء القتال في غزة في أوائل ديسمبر، كما فقد ابن أخيه، الرقيب ماور كوهين أيزنكوت، 19 عاما، في معركة بعد يوم واحد.

وآيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من عام 2015 إلى عام 2019، هو عضو في حزب الوحدة الوطنية بزعامة عضو الكنيست بيني غانتس الذي انضم إلى الحكومة كجزء من ائتلاف طوارئ في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. عمل كمراقب في مجلس الحرب حتى عاد حزب الوحدة الوطنية إلى المعارضة في يونيو الماضي.