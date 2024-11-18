  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: يجب التعامل مع جنوب لبنان مثل المنطقة "أ" بالضفة الغربية

الإثنين 18 نوفمبر 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: يجب التعامل مع جنوب لبنان مثل المنطقة "أ" بالضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

قال الوزير السابق بحكومة الحرب في إسرائيل بيني غانتس، اليوم الاثنين، إنه يجب التعامل مع جنوب لبنان كما في مناطق (أ) بالضفة الغربية.


وأضاف غانتس أنه يجب التعامل وفق التالي: "عندما لا يعمل الجيش اللبناني يجب أن يتدخل الجيش الإسرائيلي هناك (جنوب لبنان)".

من جهة أخرى، قال زعيم معسكر الدولة المعارض في منشور عبر "إكس"، إن "التوصل إلى اتفاق مع لبنان يجب أن يكون بشرط حرية عمل القوات الإسرائيلية ضد أي انتهاك".


والمنطقة "أ" هي واحدة من ثلاث مناطق تم تقسيم الضفة الغربية إليها بموجب اتفاقية أوسلو عام 1995، وهي تدار بشكل كامل من قبل السلطة الفلسطينية، أي أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشؤون الإدارية والأمنية في هذه المنطقة، حيث لا يتواجد الجيش الإسرائيلي بشكل دائم لكنه ينفذ عمليات عسكرية في المنطقة أحيانا (مثل الاعتقالات أو ملاحقة مطلوبين).

وفي هذا الصدد، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين، قائلا "إنه لم يسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان، في المقترح الأمريكي لوقف النار".

#غانتس

الأكثر قراءة اليوم

"خطة جديدة لتحريك صفقة تبادل": مداولات أمنية طارئة بشأن الأسرى

تقارير إسرائيلية تتحدث عن حقيقة نوايا نتنياهو في لبنان وغزة

مطالبات إسرائيلية لنتنياهو بتقديم تنازلات للتوصل لاتفاق مع حماس “العنيدة” بشأن الأسرى..

صورة:’ جندي إسرائيلي يدنس القرآن ويتفاخر بفعلته على وسائل التواصل

"معاريف" : فلسطين هزمتنا اعلاميا بالضربة القاضية والغرب يرفض تقبل دعايتنا وشراء بضاعتنا..

أحدهما ابن أخ غادي آيزنكوت.. مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي قطاع غزة

"حزب الله" ينشر "بطاقة سلاح لصاروخ فجر 5"

الأخبار الرئيسية

سموتريتش: لا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة

673ae4e4423604391646cb88

حاخام إسرائيلي: ما يحصل حاليا هو حرب دينية وعلى اليهود حشد الدعم الدولي لبناء "الهيكل الثالث"

photo_2024-11-18_14-49-57

الاحتلال يعاقب رافضي النزوح من شمال غزة بـ"المجازر"

photo_2024-11-18_14-44-09

شاهد: "القسام" تدمر آليات عسكرية وتستهدف الجنود في مناطق التوغل في غزة

20231019115126afpp-afp_33yl7aq.h-1-730x438

أنقرة تنفي نقل “حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية