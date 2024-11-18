غانتس: يجب التعامل مع جنوب لبنان مثل المنطقة "أ" بالضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

قال الوزير السابق بحكومة الحرب في إسرائيل بيني غانتس، اليوم الاثنين، إنه يجب التعامل مع جنوب لبنان كما في مناطق (أ) بالضفة الغربية.



وأضاف غانتس أنه يجب التعامل وفق التالي: "عندما لا يعمل الجيش اللبناني يجب أن يتدخل الجيش الإسرائيلي هناك (جنوب لبنان)".

من جهة أخرى، قال زعيم معسكر الدولة المعارض في منشور عبر "إكس"، إن "التوصل إلى اتفاق مع لبنان يجب أن يكون بشرط حرية عمل القوات الإسرائيلية ضد أي انتهاك".



والمنطقة "أ" هي واحدة من ثلاث مناطق تم تقسيم الضفة الغربية إليها بموجب اتفاقية أوسلو عام 1995، وهي تدار بشكل كامل من قبل السلطة الفلسطينية، أي أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشؤون الإدارية والأمنية في هذه المنطقة، حيث لا يتواجد الجيش الإسرائيلي بشكل دائم لكنه ينفذ عمليات عسكرية في المنطقة أحيانا (مثل الاعتقالات أو ملاحقة مطلوبين).

وفي هذا الصدد، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين، قائلا "إنه لم يسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان، في المقترح الأمريكي لوقف النار".